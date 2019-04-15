Известный поэт-песенник стал гостем телеведущего Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека Илья Резник рассказал о непростых отношениях с бывшей женой и разлуке с детьми.

Известный поэт-песенник стал гостем телеведущего БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" Илья Резник рассказал онепростых отношениях с бывшей женой и разлуке с детьми.Резник поведал, что его первая супруга Регина Резник работалазаместителем директора ленинградского театра эстрады. "Она была очень красивойдевушкой, а я в те годы был одинок. Был такой порыв у меня. Мы влюбились. Потомдети родились", – вспоминает поэт в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала"Россия 1".Резник отметил, что ссыном Максимом у него всегда была очень тесная связь. Он души не чаял внаследнике, расставание с ним казалось чем-то немыслимым."Когда мы с Региной расставались, то встал вопрос, с кембудут жить дети. Я был на грани самоубийства. Если бы Максима не оставили житьсо мной, то неизвестно, что я бы сделал. Потерять и не видеть его было бы дляменя огромной жизненной трагедией", – призналась знаменитость ведущему шоу .По словам поэта, Максим не хотел жить с матерью. Мальчик заявлялродительнице, что бросится под трамвай, если его разлучат с отцом."Мы с сыном даже пятьмесяцев потом жили у Аллы Пугачевой. Порой она ночью садилась за рояль, а я ейговорил: "Тише. Максима разбудишь", – поделился Илья Резник.Младшая дочь супругов – Алиса осталась с матерью. Девочка насемь лет младше брата. Регина Резник, по словам поэта, сделала все, чтобыограничить общение наследницы с отцом."Я все время искал с Алисой встречи. Помню, перелезал череззабор в каком-то санатории. Регина делал все, чтобы мы отдалились. Это такойженский эгоизм", – отметил он в студии ток-шоуСейчас отношения с бывшей женой и наследниками наладились.Илья Резник забыл о прошлых обидах. Вместе они нянчатся с внуком.