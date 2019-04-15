Известный поэт-песенник стал гостем телеведущего Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека Илья Резник рассказал о
непростых отношениях с бывшей женой и разлуке с детьми.
Известный поэт-песенник стал гостем телеведущего Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" Илья Резник рассказал о
непростых отношениях с бывшей женой и разлуке с детьми.
Резник поведал, что его первая супруга Регина Резник работала
заместителем директора ленинградского театра эстрады. "Она была очень красивой
девушкой, а я в те годы был одинок. Был такой порыв у меня. Мы влюбились. Потом
дети родились", – вспоминает поэт в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала
"Россия 1".
Резник отметил, что с
сыном Максимом у него всегда была очень тесная связь. Он души не чаял в
наследнике, расставание с ним казалось чем-то немыслимым.
"Когда мы с Региной расставались, то встал вопрос, с кем
будут жить дети. Я был на грани самоубийства. Если бы Максима не оставили жить
со мной, то неизвестно, что я бы сделал. Потерять и не видеть его было бы для
меня огромной жизненной трагедией", – призналась знаменитость ведущему шоу .
По словам поэта, Максим не хотел жить с матерью. Мальчик заявлял
родительнице, что бросится под трамвай, если его разлучат с отцом.
"Мы с сыном даже пять
месяцев потом жили у Аллы Пугачевой. Порой она ночью садилась за рояль, а я ей
говорил: "Тише. Максима разбудишь", – поделился Илья Резник.
Младшая дочь супругов – Алиса осталась с матерью. Девочка на
семь лет младше брата. Регина Резник, по словам поэта, сделала все, чтобы
ограничить общение наследницы с отцом.
"Я все время искал с Алисой встречи. Помню, перелезал через
забор в каком-то санатории. Регина делал все, чтобы мы отдалились. Это такой
женский эгоизм", – отметил он в студии ток-шоу
Сейчас отношения с бывшей женой и наследниками наладились.
Илья Резник забыл о прошлых обидах. Вместе они нянчатся с внуком.