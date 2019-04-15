Евгений Плющенко не согласился с заявлением Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой следует завершить спортивную карьеру. По его мнению, 16-летняя фигуристка еще может принести победы своей стране.

Евгений Плющенко не согласился с заявлением Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой следует завершить спортивную карьеру. По его мнению, 16-летняя фигуристка еще может принести победы своей стране.Муж телеведущей Яны Рудковской отметил, что девушка уже вписала себя в историю фигурного катания. Сейчас перед Алиной Загитовой два пути: она может навсегда уйти из большого спорта или может дальше бороться и участвовать в соревнованиях. По мнению Евгения Плющенко, первый вариант является самым простым."Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще – это по-настоящему сложно и сильно", – заявил фигурист. Он добавил, что у молодой спортсменки есть все шансы обучиться четверным прыжкам.Алина Загитова способна дойти до следующих Олимпийских игр и завоевать золотую медаль. Она добьется успеха, если будет правильно тренироваться и верить своему наставнику Этери Тутберидзе. "Я не считаю, что ей надо заканчивать. Мое мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье", – приводит слова эксперта Спорт-экспресс.Ранее фигуристка призналась в интервью телеведущему Ивану Урганту, что хотела сняться с чемпионата мира за три дня до начала. беспокоилась, что не оправдает надежд поклонников и подведет страну. Несмотря на опасения, спортсменке удалось занять первое место на турнире, напоминает .