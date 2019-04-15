Знаменитого тренера по фигурному катанию поймали на ошибке в названии профессии. Этери Тутберидзе допустила оплошность в интервью Владимиру Познеру.

Знаменитоготренера по фигурному катанию поймали на ошибке в названии профессии. ЭтериТутберидзе допустила оплошность в интервью Владимиру Познеру.На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учительрусского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, поймавтренера на неграмотности. В очередном выпуске ведущая решила поговорить нетолько о русском языке, но и о журналисткой этике. Мишенью для тщательногоразбора стала Этери Тутберидзе."Иногда в телепрограммах я вижу такую картину: гостьили респондент делает ошибку, а потом ведущий эту же ошибку повторяет", -заявила Гартман. Затем она показала фрагмент интервью Этери Тутберидзе ВладимируПознеру."В общем меня подобрал пожарник", – сказала тренер. "Акак пожарник мог это сделать?" – повторил ошибку в названии профессии вслед за тренеромжурналист. "Пожарник, видимо, понял, что мне надо помочь", – ответила .Правильно профессия огнеборца называется: пожарный.Гартман задалась риторическим вопросом: "И вот я не понимаю: он тоже не знает,как правильно, или он проявил таким образом деликатность по отношению к своейсобеседнице?".Отметим, что не раз подвергалась критике со стороны коллег. Причинав том, что тренер очень рано позволяет своим спортсменкам делать сложныепрыжки. Дело в том, что после переходного возраста они уже не могут выполнятьсложные элементы из-за меняющегося организма.