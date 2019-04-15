Знаменитого
тренера по фигурному катанию поймали на ошибке в названии профессии. Этери
Тутберидзе допустила оплошность в интервью Владимиру Познеру.
Знаменитого
тренера по фигурному катанию поймали на ошибке в названии профессии. Этери
Тутберидзе допустила оплошность в интервью Владимиру Познеру.
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель
русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, поймав
тренера на неграмотности. В очередном выпуске ведущая решила поговорить не
только о русском языке, но и о журналисткой этике. Мишенью для тщательного
разбора стала Этери Тутберидзе.
"Иногда в телепрограммах я вижу такую картину: гость
или респондент делает ошибку, а потом ведущий эту же ошибку повторяет", -
заявила Гартман. Затем она показала фрагмент интервью Этери Тутберидзе Владимиру
Познеру.
"В общем меня подобрал пожарник", – сказала тренер. "А
как пожарник мог это сделать?" – повторил ошибку в названии профессии вслед за тренером
журналист. "Пожарник, видимо, понял, что мне надо помочь", – ответила .
Правильно профессия огнеборца называется: пожарный.
Гартман задалась риторическим вопросом: "И вот я не понимаю: он тоже не знает,
как правильно, или он проявил таким образом деликатность по отношению к своей
собеседнице?".
Отметим, что не раз подвергалась критике со стороны коллег. Причина
в том, что тренер очень рано позволяет своим спортсменкам делать сложные
прыжки. Дело в том, что после переходного возраста они уже не могут выполнять
сложные элементы из-за меняющегося организма.