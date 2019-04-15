Мужчина, воспользовавшись моментом, проник в чужой автомобиль и тайно похитил находившиеся там вещи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.В полицию обратилась 43-летняя жительница района, которая сообщила, что припарковала принадлежащий ей автомобиль марки «Ленд Ровер» на Мичуринском проспекте у торгового центра. Выйдя из магазинов, она обнаружила, что из машины пропали личные вещи. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого - 40-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, использовал специальный сканирующий прибор, и в тот момент, когда женщина нажала на сигнализацию, ее автомобиль не закрылся. Когда она зашла в торговый центр мужчина, воспользовавшись моментом, проник в автомобиль и тайно похитил находившиеся там вещи. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейские проводят мероприятия на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93