Евгений Иванов подчеркнул, что сотрудники Управления гордятся героическими подвигами ветеранов, прошедших через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны...

Помощник начальника УВД по САО по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Ивановсовместно с заместителем командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции Максимом Сушковым поздравили ветерана с 90-летием.Ветерану органов внутренних дел Василию Дулебову исполнилось 90 лет. Поздравить его пришли помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов, заместитель командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Максим Сушков, врио начальника Отделения морально-психологического обеспечения майор внутренней службы Александра Саенкова, председатель Совета ветеранов при УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Федор Павлич.Имениннику были вручены цветы и памятные подарки от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Алексея Ионова.Евгений Иванов подчеркнул, что сотрудники Управления гордятся героическими подвигами ветеранов, прошедших через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Их свершения являются неотъемлемой частью в вечной памяти и служат достойным примером для действующих сотрудников органов внутренних дел.Максим Сушков поблагодарил ветерана за верность и преданность своему Отечеству, за безупречную и достойную службу в органах милиции. Федор Павлич пожелал крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и счастья.Василий Дулебов поблагодарил полицейских за внимание, чуткость и искреннюю заботу.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29