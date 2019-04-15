Пока женщина выбирала товар, один из злоумышленников воспользовался моментом и похитил денежные средства, принадлежащие пенсионерке...

Оперативники ОМВД России по району Северное Медведково задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.В отдел полиции поступило сообщение о краже от 80-летней жительницы столицы. Заявительница рассказала, что в своей квартире, расположенной в Студеном проезде обнаружила пропажу 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали одного из подозреваемых. Им оказался 32-летний приезжий. Полицейскими установлено, что в квартиру пожилой москвички под предлогом продажи постельных принадлежностей вошли двое неизвестных граждан. Пока женщина выбирала товар, один из них воспользовался моментом и похитил денежные средства, принадлежащие пенсионерке.По данному факту следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также задержание соучастников противоправного деяния.Сотрудники УВД по СВАО обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, а также к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении соучастников данного противоправного деяния, с убедительной просьбой звонить по телефонам:8-499-479-56-29, 8-499-479-23-31 (д/ч ОМВД России по району Северное Медведково), 8-495-616-06-01 (д/ч УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29