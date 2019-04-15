Как установили стражи порядка, злоумышленник, вскрыв автомобиль, попытался завести его, но не смог этого сделать, и скрылся...
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи автомобиля.
В ОМВД России по району Чертаново Южное с заявлением о попытке кражи автомобиля обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, заметив, что замок двери ее машины авто и замок зажигания сломаны, она поняла, что была совершена попытка похитить ее автомобиль марки «ГАЗель» стоимостью 600 тысяч рублей.
В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий.
Как установили стражи порядка, злоумышленник, вскрыв автомобиль, попытался завести его, но не смог этого сделать, и скрылся.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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