Как установили стражи порядка, злоумышленник, вскрыв автомобиль, попытался завести его, но не смог этого сделать, и скрылся...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи автомобиля.В ОМВД России по району Чертаново Южное с заявлением о попытке кражи автомобиля обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, заметив, что замок двери ее машины авто и замок зажигания сломаны, она поняла, что была совершена попытка похитить ее автомобиль марки «ГАЗель» стоимостью 600 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий.Как установили стражи порядка, злоумышленник, вскрыв автомобиль, попытался завести его, но не смог этого сделать, и скрылся.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22