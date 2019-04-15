По словам заявительницы, супруга ее бывшего мужа угрожала ей физической расправой, замахивалась в ее сторону предметом, похожим на топор...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемую в угрозе убийством.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением об угрозе убийством обратилась жительница столицы. По словам заявительницы, супруга ее бывшего мужа угрожала ей физической расправой, замахивалась в ее сторону предметом, похожим на топор. Данную угрозу жизни и здоровью заявительница восприняла как реальную.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 73-летняя жительница столицы, у которой был обнаружен и изъят топор.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22