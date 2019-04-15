В дагестанском Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции Зиявудин Ашиков. Его подозревают в соучастии в финансировании терроризма. Ашикова задержали в рамках дела его младшего брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

В дагестанском Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции Зиявудин Ашиков. Его подозревают в соучастии в финансировании терроризма. Ашикова задержали в рамках дела его младшего брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, Ашикова, полковника полиции, задержали в субботу, 13 апреля. Его подозревают также в посягательстве на сотрудника полиции. По версии следствия, браться создали преступную группу. Не исключено, что по этому делу последуют новые задержания.Ранее в субботу Советский районный суд Махачкалы поддержал ходатайство следствия и заключил Ашикова под стражу на два месяца. По словам источника, в течение десяти дней ему будет предъявлено обвинение по статье УК РФ о содействии террористической деятельности.Ашиков был задержан 30 марта в аэропорту Махачкалы, куда он прилетел из Москвы. Ранее в рамках этого дела прошли обыски в здании дагестанского филиала Россельхозбанка.