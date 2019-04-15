Петр Порошенко посмотрел сериал Слуга народа с
Владимиром Зеленским в главной роли и набросился на своего оппонента с
обвинениями. Президенту не понравилось, как в фильме показаны переговоры с
международными организациями.
Петр Порошенко посмотрел сериал "Слуга народа" с
Владимиром Зеленским в главной роли и набросился на своего оппонента с
обвинениями. Президенту не понравилось, как в фильме показаны переговоры с
международными организациями.
Глава государства ужаснулся тому, как в сериале представлено
сотрудничество с МВФ. Эту международную организацию, с которой Украина сотрудничает
все время, пока Порошенко находится у власти, президент назвал грабительской.
Президента взбесил факт вымогательства взятки чиновниками МВФ в размере 3%.
"Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы
точно не можем допустить. Они хотят, чтобы мы сократили на 50% производство
сельскохозяйственной продукции. Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов в
Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской
области", – заявил Порошенко так, как будто все показанное в сериале -
реальность.
"Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые
границы", – подвел черту президент, забыв, что сам вот уже пять лет пляшет
под дудку того самого Запада и выполняет все его требования.
Артист Владимир Зеленский стал популярным благодаря сериалу
"Слуга народа". От одноименной партии он баллотировался в президенты
и набрал в первом туре 30% голосов избирателей. Его основной соперник – действующий
глава государства Петр Порошенко – заручился поддержкой 16% избирателей. Второй
тур выборов назначен на 21 апреля. Согласно данным соцопросов, Зеленского
сейчас поддерживают 70% украинцев, Порошенко – 30%.