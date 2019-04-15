Петр Порошенко посмотрел сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли и набросился на своего оппонента с обвинениями. Президенту не понравилось, как в фильме показаны переговоры с международными организациями.

Петр Порошенко посмотрел сериал "Слуга народа" сВладимиром Зеленским в главной роли и набросился на своего оппонента собвинениями. Президенту не понравилось, как в фильме показаны переговоры смеждународными организациями.Глава государства ужаснулся тому, как в сериале представленосотрудничество с МВФ. Эту международную организацию, с которой Украина сотрудничаетвсе время, пока Порошенко находится у власти, президент назвал грабительской.Президента взбесил факт вымогательства взятки чиновниками МВФ в размере 3%."Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мыточно не можем допустить. Они хотят, чтобы мы сократили на 50% производствосельскохозяйственной продукции. Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов вЧернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевскойобласти", – заявил Порошенко так, как будто все показанное в сериале -реальность."Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимыеграницы", – подвел черту президент, забыв, что сам вот уже пять лет пляшетпод дудку того самого Запада и выполняет все его требования.Артист Владимир Зеленский стал популярным благодаря сериалу"Слуга народа". От одноименной партии он баллотировался в президентыи набрал в первом туре 30% голосов избирателей. Его основной соперник – действующийглава государства Петр Порошенко – заручился поддержкой 16% избирателей. Второйтур выборов назначен на 21 апреля. Согласно данным соцопросов, Зеленскогосейчас поддерживают 70% украинцев, Порошенко – 30%.