Российские и зарубежные звезды хорошо знают, что внимание аудитории необходимо постоянно завоевывать. Причем лучше всего для таких целей подходят скандалы в личной жизни, неожиданные истории из прошлого. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года.

Российские и зарубежные звезды хорошо знают, что внимание аудитории необходимо постоянно завоевывать. Причем лучше всего для таких целей подходят скандалы в личной жизни, неожиданные истории из прошлого. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года.На своей официальной странице в Instagram Максим Галкин опубликовал трогательное видео. Судя по ролику, все происходило на кухне. Алла Пугачева вошла в стильной зеленой пижаме, с украшениями на руках и макияжем. Дети тут же поздравили именинницу: Гарри и Лиза по очереди прочитали стихи и вручили самодельные подарки. Галкин преподнес ей большой букет. "Довели до слез мать с утра..." – шмыгнула носом Примадонна.Не остались в стороне и няни малышей. Две женщины, лиц которых Максим предпочитает не показывать, их воспитанники и юморист хором поздравили Аллу Борисовну с днем рождения, после чего та получила корзину цветов.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года, в и специальных .