В день юбилея Примадонна стала звездой ток-шоу Пусть говорят. Прямо в эфире Алла Пугачева принялась распекать экс-супруга режиссера Александра Стефановича.

В день юбилея Примадонна стала звездой ток-шоу "Пустьговорят". Прямо в эфире Алла Пугачева принялась распекать экс-супруга режиссераАлександра Стефановича.Сегодня, 15 апреля, главной певице нашей страны исполняется 70 лет. Алла Пугачева на съемочной площадке Первого канала принимала поздравления от друзей, коллег и членов семьи.Развеивая мифы, Примадонна вспомнила, что ее бывший мужАлександр Стефанович частенькоговорит в интервью, что сделал из нее звезду. По словам Аллы Пугачевой, – этополнейший вздор.Артистка обратилась к режиссеру. Звезда напомнила некоторыефакты из своей биографии."Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народнаяартистка Советского союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главныйчеловек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, чтоя уже в 75-м "Арлекино" спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала", – отметилаАлла Пугачева.Примадонна добавила, что долгое время закрывала глаза на высказываниябывшего супруга. Теперь она хочет дать ему совет."Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработканет, кроме 30 серебряников этих. Я хочу вам подсказать: делайте лекции на этутему: "Как я сделал Пугачеву". Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайтееще одну певицу", – не скрывала саркастических нот в голосе исполнительница.Ранее, по словам Аллы Пугачевой, Стефанович рассказывал, чтокогда-то она порвала пальто некой женщине и разбила его машину. Примадонна нестала оправдываться."Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, яразодрала это пальто на кусочки, этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин,раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочус ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купитесами", – говорила взбешенная .После вокалистка добавила, что ее старшая дочь никогда неназывала Александра Стефановича папой, как тот всегда рассказывает. Наследница Примадонны– Кристина Орбакайте подтвердила заявление матери. напомнилаприсутствующим, что этот брак был фиктивным, ради московской прописки, которая оченьнужна была режиссеру.