В день юбилея Примадонна стала звездой ток-шоу Пусть
говорят. Прямо в эфире Алла Пугачева принялась распекать экс-супруга режиссера
Александра Стефановича.
В день юбилея Примадонна стала звездой ток-шоу "Пусть
говорят". Прямо в эфире Алла Пугачева принялась распекать экс-супруга режиссера
Александра Стефановича.
Сегодня, 15 апреля, главной певице нашей страны исполняется 70 лет. Алла Пугачева на съемочной площадке Первого канала принимала поздравления от друзей, коллег и членов семьи.
Развеивая мифы, Примадонна вспомнила, что ее бывший муж
Александр Стефанович частенько
говорит в интервью, что сделал из нее звезду. По словам Аллы Пугачевой, – это
полнейший вздор.
Артистка обратилась к режиссеру. Звезда напомнила некоторые
факты из своей биографии.
"Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная
артистка Советского союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный
человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что
я уже в 75-м "Арлекино" спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала", – отметила
Алла Пугачева.
Примадонна добавила, что долгое время закрывала глаза на высказывания
бывшего супруга. Теперь она хочет дать ему совет.
"Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка
нет, кроме 30 серебряников этих. Я хочу вам подсказать: делайте лекции на эту
тему: "Как я сделал Пугачеву". Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайте
еще одну певицу", – не скрывала саркастических нот в голосе исполнительница.
Ранее, по словам Аллы Пугачевой, Стефанович рассказывал, что
когда-то она порвала пальто некой женщине и разбила его машину. Примадонна не
стала оправдываться.
"Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я
разодрала это пальто на кусочки, этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин,
раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочу
с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купите
сами", – говорила взбешенная .
После вокалистка добавила, что ее старшая дочь никогда не
называла Александра Стефановича папой, как тот всегда рассказывает. Наследница Примадонны
– Кристина Орбакайте подтвердила заявление матери. напомнила
присутствующим, что этот брак был фиктивным, ради московской прописки, которая очень
нужна была режиссеру.