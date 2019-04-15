После того, как в Сети появилась фотография, на которой звезда Дома-2 Гоген Солнцев сжимает грудь своей обнаженной красавицы жены-пенсионерки, публика долго подбирала цензурные слова, чтобы описать свои впечатления. Народ сошелся на том, что представшая перед их глазами картина вызывает по меньшей мере омерзение. В причинах столь экстравагантного поведения легшей под нож хирурга старушки и ее молодого мужа разобралась ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

После того, как в Сети появилась фотография, на которой звезда "Дома-2" Гоген Солнцев сжимает грудь своей обнаженной красавицы жены-пенсионерки, публика долго подбирала цензурные слова, чтобы описать свои впечатления. Народ сошелся на том, что представшая перед их глазами картина вызывает по меньшей мере омерзение. В причинах столь экстравагантного поведения легшей под нож хирурга старушки и ее молодого мужа разобралась ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева."Я отношусь к этой паре, как "хайпу" чистой воды, желанию взбудоражать общественность и заработать на эфирах. Серьезно воспринимать их невозможно, тем более зная прошлое самого Гогена, отличившегося на многих телепроектах", – в разговоре с "Дни.ру" заметила специалист по вопросам красоты."Не знаю сколько еще будет продолжаться этот спектакль", – призналась она. С одной стороны, парочка вечно находит, чем удивить общественность. С другой – ничего уникального ни молодой муж, ни его престарелая возлюбленная предложить публике не могут."В наше время слишком много фриков, прославившихся своим идиотизмом, извиняюсь, и поэтому чтобы быть во главе этого хит-парада, нужно подливать масла в огонь. Вот, собственно, эта фотография тем и является", – уверена Анастасия Николаева."Что может вызвать больший резонанс, чем фото голой пенсионерки с весьма говорящей мимикой и молодого ухажера/мужа позади. Противно, да и только. Тем не менее, это работает. Иначе почему мы это сейчас обсуждаем?", – заключила ведущий стилист студии Dajmur.Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились весной 2018 года, хотя в серьезность их намерений никто не верил. Говорили, что Гоген женился из-за денег бизнесвумен.После этого пара стала регулярно появляться в ток-шоу на телевидении, вынося на публичное обсуждение проблемы в личной жизни. Не сбавляют возлюбленные накала страстей и в Сети, регулярно шокируя подписчиков откровенными снимками и другими фотографиями, к содержанию которых большинство пользователей Сети оказываются морально не готовыми.