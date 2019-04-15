Сегодня, 15 апреля, юбилей отмечает Алла Пугачева. О тайной помощи Примадонны рассказала экс-сотрудница команды Юлии Началовой Анна Исаева.

Сегодня, 15 апреля, юбилей отмечает Алла Пугачева. О тайной помощи Примадонны рассказала экс-сотрудница команды Юлии Началовой Анна Исаева.Юлия Началова умерла 16 марта от обширного заражения крови. 21 марта популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Певице было всего 38 лет. Вскоре после смерти артистки появилась информация о том, что у родни нет средств для захоронения Юлии на дорогостоящем погосте. Однако быстро появилось официальное опровержение этих данных.И вот Анна Исаева – до недавнего времени представитель Юлии Началовой – призналась, что в этом вопросе помощь оказала Алла Пугачева. Об этом она рассказала на своей официальной странице Instagram. "Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой", – сообщила Анна Исаева и поздравила с юбилеем.Примадонна одной из первых отреагировала на известие о смерти Началовой. В своем аккаунте в популярной соцсети она выложила фотографию покойной певицы и написала: "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка..."Смерть потрясла весь отечественный шоу-бизнес. Трудно было представить, что обычная мозоль может привести к летальному исходу. Позже выяснилось, что у 38-летней певицы был целый букет болезней, в том числе подагра и диабет. По словам родственников Юлии, проблемы со здоровьем стали следствием ее анорексии.