К юбилею Аллы Пугачевой о своем изменившимся отношении к Примадонне Дни.ру рассказал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Именно он инициировал кампанию против старых лиц на голубых огоньках в новогоднем эфире, однако теперь решил поздравить Примадонну с праздником.

К юбилею Аллы Пугачевой о своем изменившимся отношении к Примадонне "Дни.ру" рассказал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Именно он инициировал кампанию против "старых лиц" на голубых огоньках в новогоднем эфире, однако теперь решил поздравить Примадонну с праздником."Поздравляю Аллу Борисовну с юбилеем! Вообще не верится, что ей уже 70 лет", – обратился Вадим Манукян к Примадонне через "Дни.ру"."Честно говоря, история 2017 года и всеми этими флешмобами "за" и "против" Пугачевой, которую я невольно инициировал, меня прилично выбила из колеи. Когда понимаешь, что те, с кем ты выступаешь единым фронтом за изменения по ТВ оказываются на поверку еще хуже, чем те, против кого ты выступаешь, то хочется просто отойти в сторону", – признался эксперт."С примитивными хейтерами мне никогда не будет по пути. Когда вижу на стене у Пугачевой в Instagram оскорбления в ее адрес, которые идут потоком, или в любом посте артистов, которые хоть слово доброе скажут в ее адрес, то невольно задаешь себе вопросы: А кто все эти люди? Где они воспитывались? Чем же их в жизни так обидели, что они ничего кроме оскорблений так ничего делать и не научились? Они не понимают насколько нелепо со стороны они выглядят позволяя себе так вести?", – заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме."Критика по делу уместна всегда, а вот оскорбления – это признак слабости!", – заключил Вадим Манукян. Напомним, 15 апреля Примадонна празднует свое 70-летие. Юбилей Аллы Пугачевой обещает стать одним из самых важных событий года. По крайней мере именно такое ощущение создается при чтении новостей о подготовке к праздничному концерту певицы и многочисленным застольям по этому поводу.