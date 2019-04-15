15 апреля 70-летний юбилей отмечает Примадонна отечественной эстрады. Меж тем праздник сегодня не только у Аллы Пугачевой, но и у ее преданных фанатов.

15 апреля 70-летний юбилей отмечает Примадонна отечественной эстрады. Меж тем праздник сегодня не только у Аллы Пугачевой,но и у ее преданных фанатов.С самого утра у замка звезды в подмосковной деревне Грязьдежурили две поклонницы артистки. Женщины приехали, чтобы поздравить Аллу Пугачеву.Одна из фанаток – Наталья, рассказала, что любит Примадонну ссамого детства. Она приехала из Германии, чтобы передать артистке куклуарлекина 60-х годов роскошный букет.Ее подруга Лариса, призналась, что, слушая слова песенПугачевой, раньше всегда плакала. Как-то, будучи 17-летней девчонкой, после концерта столкнуласьс Аллой Борисовной лицом к лицу и очень перепугалась. Она поздоровалась созвездой. Та ответила: "Здравствуй, девочка!" После этого незначительного,казалось бы, события жизнь Ларисы изменилась. Она поверила в себя и основалафан-клуб Пугачевой, участники которого живут по всему миру.Все то время пока поклонницы "сторожили" ворота, к особнякузнаменитости одна за другой подъезжали машины с подарками: букеты икорзины цветов, произведения искусства и многое другое.Лариса и Наталья рассказали, что сегодня в столице на улице Горького,37 (Сейчас это 1-я Тверская-Ямская ул., 7) соберутся почитатели артистки. Вэтом доме много лет проживала артистка.заставила себя ждать: приехала ближе к вечеру, в половине шестого. Уставшие от многочасового ожидания Ларисаи Натальяс растяжкамивыбежали навстречу ее машине . Примадонна помахалафанаткам рукой. Женщины обрадовались, как дети прыгали. "Мы счастливы, мысказали ей самые главные слова!" – цитирует поклонниц .