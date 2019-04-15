15 апреля 70-летний юбилей отмечает Примадонна отечественной эстрады. Меж тем праздник сегодня не только у Аллы Пугачевой,
но и у ее преданных фанатов.
15 апреля 70-летний юбилей отмечает Примадонна отечественной эстрады. Меж тем праздник сегодня не только у Аллы Пугачевой,
но и у ее преданных фанатов.
С самого утра у замка звезды в подмосковной деревне Грязь
дежурили две поклонницы артистки. Женщины приехали, чтобы поздравить Аллу Пугачеву.
Одна из фанаток – Наталья, рассказала, что любит Примадонну с
самого детства. Она приехала из Германии, чтобы передать артистке куклу
арлекина 60-х годов роскошный букет.
Ее подруга Лариса, призналась, что, слушая слова песен
Пугачевой, раньше всегда плакала. Как-то, будучи 17-летней девчонкой, после концерта столкнулась
с Аллой Борисовной лицом к лицу и очень перепугалась. Она поздоровалась со
звездой. Та ответила: "Здравствуй, девочка!" После этого незначительного,
казалось бы, события жизнь Ларисы изменилась. Она поверила в себя и основала
фан-клуб Пугачевой, участники которого живут по всему миру.
Все то время пока поклонницы "сторожили" ворота, к особняку
знаменитости одна за другой подъезжали машины с подарками: букеты и
корзины цветов, произведения искусства и многое другое.
Лариса и Наталья рассказали, что сегодня в столице на улице Горького,
37 (Сейчас это 1-я Тверская-Ямская ул., 7) соберутся почитатели артистки. В
этом доме много лет проживала артистка.
заставила себя ждать: приехала ближе к вечеру, в половине шестого. Уставшие от многочасового ожидания Лариса
и Наталья
с растяжками
выбежали навстречу ее машине . Примадонна помахала
фанаткам рукой. Женщины обрадовались, как дети прыгали. "Мы счастливы, мы
сказали ей самые главные слова!" – цитирует поклонниц .