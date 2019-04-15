Частое мытье вредно для здоровья. А такой привычный аксессуар, как мочалка, следует вообще отправить на помойку.

Частое мытье вредно для здоровья. А такой привычный аксессуар,как мочалка, следует вообще отправить на помойку.– и особенно горячие ванные – опасны длясосудов и сердца. Врачи рекомендуют посещать баню не чаще одного раза в неделю.Для регулярного мытья предпочтительнее душ – но и под его струи стоит вставатьне чаще двух раз в семь дней.С такой же частотой можно использовать мочалку. Хотя лучше отэтого аксессуара в ванной комнате вообще избавиться, утверждает врач-кардиолог,профессор Юрий Конев."Мочалки всегда вредны и категорически противопоказанылюбому человеку в любом возрасте. Они снимают верхний слой эпидермиса, а онвосстанавливается несколько дней, создаются открытые ворота для инфекции",– приводит мнение Конева .головы также не рекомендуется. Не стоитдоверять заверениям косметических компаний, которые заверяют, что современныесредства не вредят коже головы. Они просто хотят нажиться на людях, считает профессор."Современные моющие средства высушивают кожу головы –это давно понятно. В их основе химически активные агенты, которые разрушаютлегкий жировой слой. Частое мытье высушивает кожу, несмотря на все ухищрениякосметических и фармацевтических фирм – это не более чем попытка получитьприбыль", – отметил Конев.Эксперты подчеркивают, что , ежедневные горячие ванны особеннопротивопоказаны пожилым людям, у которых развиваются возрастные изменения кожи.Хотя, конечно, сейчас появились увлажняющие лосьоны и кремы для тела, с помощьюкоторых можно избежать проблем.