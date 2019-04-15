Руководители мадридского Реала приняли решение отказаться от идеи приобретения полузащитника Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поля Погба. В Королевском клубе полагают, что финансовые запросы МЮ за своего лидера слишком высоки.

Руководители мадридского "Реала" приняли решение отказаться от идеи приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба. В "Королевском клубе" полагают, что финансовые запросы "МЮ" за своего лидера слишком высоки.В "Манчестере" оценивают своего ключевого полузащитника в 150 миллионов евро, и только за эту сумму готовы расстаться с французом. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Marca, "сливочные" не согласны с такой финансовой оценкой игрока и теперь подыскивают альтернативные варианты для укрепления своей средней линии.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что Погба хочет видеть в команде недавно вернувшийся на пост наставника Зинедин Зидан. Впрочем, его взглядов не разделяет президент "Реала" Флорентино Перес. Между ними на этой почве даже возникли разногласия.Накануне Погба принес "МЮ" победу в матче 33 тура чемпионата Англии против "Вест Хэма", забив два пенальти. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев. Всего же на счету француза в нынешнем сезоне 41 встреча во всех турнирах, в которых он стал автором 16 голов и 11 результативных передач.