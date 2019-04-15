В грузинском Батуми завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, опередив команды Белоруссии и Армении. На счету россиян оказалось 11 медалей (три золота, пять серебра и три бронзы).

В грузинском Батуми завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, опередив команды Белоруссии и Армении. На счету россиян оказалось 11 медалей (три золота, пять серебра и три бронзы).Награды высшей пробы завоевали Анастасия Романова, Ксения Пасхина и Татьяна Каширина. Серебряные медали достались Кристине Соболь, Светлане Ершовой, Татьяне Алеевой, Диане Мстиевой и Егору Климонову. Бронза у Кристины Новицой, Александры Козловой и Родиона Бочкова.Основной вклад в общекомандную победу внесла женская сборная России. Мужская часть национальной команды выступила не столь успешно.Напомним, что на чемпионате Европы-2017 российские штангисты также заняли первое место в общем зачете.