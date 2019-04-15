На 47-м Международном салоне изобретений, который проходил с 10 по 14 апреля в Женеве, Казанский федеральный университет совместно с фармацевтической компанией представил добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.

На 47-м Международном салоне изобретений, который проходил с 10 по 14 апреля в Женеве, Казанский федеральный университет совместно с фармацевтической компанией представил добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.По словам заведующего кафедрой медицинской химии Казанского университета Константина Балакина, эта добавка способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.Испытания добавки на грызунах вместе со стандартной схемой химиотерапии помогало замедлить рост опухоли. В некоторых случаях смогло полностью ее вылечить, сообщает РИА Новости.Российские ученые рассчитывают, что препарат будет работать и на терминальных стадиях, как минимум, сможет продлить таким пациентам жизнь. По их словам, все предпосылки для этого есть.Тест добавки на людях должен начаться уже в 2019 году.