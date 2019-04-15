В финском Эспоо завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. Женская сборная России остановилась в шаге от призового места, уступив в матче за бронзовые медали команде Канады со счетом 0:7. Победу на турнире одержали американские хоккеистки.

В финском Эспоо завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. Женская сборная России остановилась в шаге от призового места, уступив в матче за бронзовые медали команде Канады со счетом 0:7. Победу на турнире одержали американские хоккеистки.В финальном поединке они сумели одолеть финнок лишь по буллитам – 2:1. В основное время матча соперницы обменялись голами Энн Панковски (36-я минута) и Сюзанны Тапани.В овертайме Петра Ниеминен отправила шайбу в ворота сборной США. Тут же на лед выбежала вся финская команда и начала праздновать победу. Однако после просмотра судьи отменили взятие ворот. В серии же буллитов американки оказались сильнее, став девятикратными чемпионками мира.