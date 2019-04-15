Юморист показал поклонникам кадры
из семейной жизни на совей странице в Instagram. Максим Галкин посвятил выходной своей пятилетней дочери
Лизе.
Юморист показал поклонникам кадры
из семейной жизни на совей странице в Instagram. Максим Галкин посвятил выходной своей пятилетней дочери
Лизе.
Неудачные
попытки шоумена запустить самолетик вызвали у девочки смех. Наследница и Аллы Пугачевой искренне обрадовалась, когда игрушка описал полную
петлю и чуть не врезалась в ее знаменитого отца.
В комментариях
поклонники семьи порадовались за детей, которые растут
в такой любви. "Какой заразительный смех дочки!", "Как приятно
смотреть… В этой семье живет счастье", "У прекрасного папы чудесные
дети. Растут в ласке, любви и радости", – приводит высказывания
россиян