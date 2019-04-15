Юморист показал поклонникам кадры из семейной жизни на совей странице в Instagram. Максим Галкин посвятил выходной своей пятилетней дочери Лизе.

Юморист показал поклонникам кадрыиз семейной жизни на совей странице в Instagram. Максим Галкин посвятил выходной своей пятилетней дочериЛизе.Неудачныепопытки шоумена запустить самолетик вызвали у девочки смех. Наследница и Аллы Пугачевой искренне обрадовалась, когда игрушка описал полнуюпетлю и чуть не врезалась в ее знаменитого отца.В комментарияхпоклонники семьи порадовались за детей, которые растутв такой любви. "Какой заразительный смех дочки!", "Как приятносмотреть… В этой семье живет счастье", "У прекрасного папы чудесныедети. Растут в ласке, любви и радости", – приводит высказыванияроссиян