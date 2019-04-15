Провайдер организовал канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с и обеспечил бесплатным Wi-Fi гостей мероприятия

Провайдер организовал канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с и обеспечил бесплатным Wi-Fi гостей мероприятия«Ростелеком» выступил генеральным IT-партнером межрегионального женского баскетбольного турнира «Владимирская весна-2019». Провайдер организовал канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с и обеспечил бесплатным Wi-Fi гостей мероприятия, а также судейский корпус.В турнире приняли участие женские баскетбольные команды из десяти регионов России: всего около 400 человек. Организаторами стали Законодательное Собрание Владимирской области и Департамент по физической культуре и спорту администрации области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В рамках партнёрства «Ростелеком» развернул на территории спортивного зала ВлГУ беспроводную сеть. Наше решение позволяет быстро обеспечить Wi-Fi-покрытие любой территории с соблюдением всех норм российского законодательства. Участники и болельщики получили возможность оставаться в курсе событий, делать трансляции в социальных сетях и делиться фото- и видеоматериалами. Как результат, на просторах интернета появилось множество публикаций и репостов с яркого баскетбольного турнира».Услуги по беспроводному доступу в интернет от «Ростелекома» открывают множество возможностей для бизнеса. «Управляемый Wi-Fi» – это комплексное решение, позволяющее организовать выход в интернет с возможностью авторизации, показа рекламы, переадресации, ограничения длительности сессии и другое. При том, что сервис требует авторизации пользователей согласно российским законам, сам процесс занимает меньше минуты. Регистрацию можно осуществить любым удобным способом: через SMS, по звонку на бесплатный номер 8-800-200-3000 или через учётную запись портала госуслуг.