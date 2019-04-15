РусАл и американский холдинг Braidy Industries Inc. намерены построить завод по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в штате Кентукки.

"РусАл" и американский холдинг Braidy Industries Inc. намерены построить завод по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в штате Кентукки.Проектная мощность завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн продукции холодного проката в год. РУСАЛ будет поставлять алюминий для предприятия с Тайшетского завода, который планирует ввести в строй в 2020 году, говорится в пресс-релизе компании "РусАл".В обмен на вложенные инвестиции "РусАл" получит 40% нового завода, 60% будут принадлежать Braidy."Спрос на плоский прокат металла в Северной Америке на протяжении последних пяти лет демонстрирует активный рост, который продолжится по всему миру, особенно в автомобильном секторе", — отмечается в пресс-релизе.На данном этапе фирмы заключили эксклюзивный договор о намерениях. Дальнейшая документация по проекту будет подписана во втором квартале 2019 года.28 января 2019 г., как сообщали "33Live.RuЭкономика", США сняли санкции с "РусАла", En+ и "ЕвроСибЭнерго". Олег Дерипаска (крупнейший акционер компаний) по требованию Минфина США снизил свою долю и потерял контроль над своими активами. Минфин США сообщил о своем решении всего за несколько часов до вступления в силу новых полномасштабных санкций.1 апреля 2019 года гендиректор компании Евгений Никитин заявил, что "РусАл" восстановил поставки первичного алюминия в США и Европу в объемах, которые были до введения санкций.5 апреля международное рейтинговое агентство Moody's вернуло "РусАлу" ранее отозванный корпоративный рейтинг на уровне "Ba3".