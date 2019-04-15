Силы Черноморского флота следят американским эсминцем Ross, который 14 апреля вошел в Черное море. Корабль взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

Силы Черноморского флота следят американским эсминцем Ross, который 14 апреля вошел в Черное море.Как рассказали ТАСС в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ, при заходе в Черное море корабль ВМС США был взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами. Также за действиями американских военных следит патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".В конце марта в Черное море зашли несколько кораблей НАТО – Evertsen ВМС Нидерландов, Santa Maria ВМС Испании, канадский фрегат Toronto и турецкий Yildirim. Они принимали участие в учениях Sea Shield 2019.