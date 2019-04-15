Танцы Ксении Собчак не только рассмешили поклонников, но и
навели на определенные подозрения. Демоническую хореографию
телеведущей списали на наркотики.
Танцы Ксении Собчак не только рассмешили поклонников, но и
навели на определенные подозрения. "Демоническую" хореографию
телеведущей списали на наркотики.
своим , видимо, пыталась передать
атмосферу популярного у россиян сериала "Рабыня Изаура". Во всяком случае, журналистка напевала песню
из этого фильма на видео, выложенное в Instagram.
Звезда тщательно подготовилась к выступлению: нарядилась в
длинную фиолетовую юбку с абстрактным принтом, красный топ и бежевые ботинки.
Голову танцующей Ксении Собчак украшала разноцветная повязка, а шею – массивные
бусы.
и ее образ смутили подписчиков светской
львицы. Комментаторы решили, что это больше напоминает цирк, телеведущей посоветовали
поработать над своими танцевальными навыками. А некоторые увидели в "демоническом"
танце влияние запрещенных веществ.
"Она под лсд 100проц", "Цирк на гастролях",
"Собчак, как Буратино, такая не пластичная, прямо-таки деревянненькая",
"Африкана– женщина, четыре танца с ней танцуют демоны", -
комментируют видео фолловеры.
Напомним, недавно поклонников удивил другой , где она предстала в образе звезды 90-х. исполнила она хореографическую
композицию довольно неуклюже, за что удостоилась критики в Сети. Позже теледива
отправилась в Кению. Вокруг одного из африканских снимков Собчак уже разгорелся
скандал: журналистка отрицательно высказалась о политкорректности, и ее
обвинили едва ли не в расизме.