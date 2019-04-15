Танцы Ксении Собчак не только рассмешили поклонников, но и навели на определенные подозрения. Демоническую хореографию телеведущей списали на наркотики.

Танцы Ксении Собчак не только рассмешили поклонников, но инавели на определенные подозрения. "Демоническую" хореографиютелеведущей списали на наркотики.своим , видимо, пыталась передатьатмосферу популярного у россиян сериала "Рабыня Изаура". Во всяком случае, журналистка напевала песнюиз этого фильма на видео, выложенное в Instagram.Звезда тщательно подготовилась к выступлению: нарядилась вдлинную фиолетовую юбку с абстрактным принтом, красный топ и бежевые ботинки.Голову танцующей Ксении Собчак украшала разноцветная повязка, а шею – массивныебусы.и ее образ смутили подписчиков светскойльвицы. Комментаторы решили, что это больше напоминает цирк, телеведущей посоветовалипоработать над своими танцевальными навыками. А некоторые увидели в "демоническом"танце влияние запрещенных веществ."Она под лсд 100проц", "Цирк на гастролях","Собчак, как Буратино, такая не пластичная, прямо-таки деревянненькая","Африкана– женщина, четыре танца с ней танцуют демоны", -комментируют видео фолловеры.Напомним, недавно поклонников удивил другой , где она предстала в образе звезды 90-х. исполнила она хореографическуюкомпозицию довольно неуклюже, за что удостоилась критики в Сети. Позже теледиваотправилась в Кению. Вокруг одного из африканских снимков Собчак уже разгорелсяскандал: журналистка отрицательно высказалась о политкорректности, и ееобвинили едва ли не в расизме.