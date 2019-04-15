Собор Парижской Богоматери, возможно, стал целью радикалов. Страшные
причины пожара в Нотр-Дам де Пари озвучены в соцсетях.
Собор Парижской Богоматери, возможно, стал целью радикалов. Страшные
причины пожара в Нотр-Дам де Пари озвучены в соцсетях.
Собор Парижской Богоматери обещали уничтожить некие
исламские экстремисты. Такие слухи распространяются сейчас по соцсетям во
Франции. "Собор Нотр-Дам либо будет мечетью, либо его не должно быть",
– цитируют некоторые телеграм-каналы заявление некоей радикальной организации.
"Сразу вспоминается чудиновская "Мечеть Парижской
Богоматери", – комментирует новость телеграм-канал "неДума".
Французская полиция опровергает эту информацию. Власти
заявляют, что такие сообщения "направлены на взрыв ксенофобии". В то
же время, другую версию – о том, что пожар должен скрыть хищения средств,
выделенных на реставрационные работы – в правоохранительных органах не
комментируют.
Официальная версия французских властей на данный момент
такова: пожар в Соборе связан с проходившими там ремонтными роботами. Реконструкция
Собора началась около месяца назад, на нее выделили 6 миллионов евро.
Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул около 8 часов
вечера 15 апреля. Огонь охватил все здание. Уничтожены шпиль собора, знаменитые
часы и вся кровля. Кадры с места происшествия распространяются по всем мировым
СМИ и социальным сетям.
Как сообщается с места событий, огонь уже объял несущие конструкции здания, языки пламени приближаются к смотровой площадке. О пострадавших данных пока нет.
Пожарные пытаются справиться с огнем, на место ЧП приезжают все новые и новые машины экстренных служб. Президент Франции Эммануэль Макрон уже отменил запланированное обращение к гражданам страны, передает РИА ФАН.