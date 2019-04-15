Собор Парижской Богоматери, возможно, стал целью радикалов. Страшные причины пожара в Нотр-Дам де Пари озвучены в соцсетях.

Собор Парижской Богоматери, возможно, стал целью радикалов. Страшныепричины пожара в Нотр-Дам де Пари озвучены в соцсетях.Собор Парижской Богоматери обещали уничтожить некиеисламские экстремисты. Такие слухи распространяются сейчас по соцсетям воФранции. "Собор Нотр-Дам либо будет мечетью, либо его не должно быть",– цитируют некоторые телеграм-каналы заявление некоей радикальной организации."Сразу вспоминается чудиновская "Мечеть ПарижскойБогоматери", – комментирует новость телеграм-канал "неДума".Французская полиция опровергает эту информацию. Властизаявляют, что такие сообщения "направлены на взрыв ксенофобии". В тоже время, другую версию – о том, что пожар должен скрыть хищения средств,выделенных на реставрационные работы – в правоохранительных органах некомментируют.Официальная версия французских властей на данный моменттакова: пожар в Соборе связан с проходившими там ремонтными роботами. РеконструкцияСобора началась около месяца назад, на нее выделили 6 миллионов евро.Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул около 8 часоввечера 15 апреля. Огонь охватил все здание. Уничтожены шпиль собора, знаменитыечасы и вся кровля. Кадры с места происшествия распространяются по всем мировымСМИ и социальным сетям.Как сообщается с места событий, огонь уже объял несущие конструкции здания, языки пламени приближаются к смотровой площадке. О пострадавших данных пока нет.Пожарные пытаются справиться с огнем, на место ЧП приезжают все новые и новые машины экстренных служб. Президент Франции Эммануэль Макрон уже отменил запланированное обращение к гражданам страны, передает РИА ФАН.