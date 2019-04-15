Участница группы SEREBRO Ирина Титова почувствовала себя плохо после выступления. 22-летнюю певицу доставили в одну из московских клиник.

Участница группы SEREBRO Ирина Титова почувствовала себя плохо после выступления. 22-летнюю певицу доставили в одну из московских клиник.В минувшее воскресенье, 14 апреля, музыкальный коллектив дал концерт в рамках проекта "Партийная зона МУЗ-ТВ". После выступления одной из солисток стало плохо. Присутствующие сразу вызвали на место врачей.Медики сообщили, что у девушки сильно поднялась температура. Причиной могла стать лакунарная ангина. Певицу госпитализировали в столичную больницу. Представители исполнительницы пока отказались комментировать ее состояние.Напомним, что в ноябре прошлого года продюсер Максим Фадеев задумал полностью поменять состав группы SEREBRO. Кастинг новых участниц проходил в социальной сети Instagram и на видео-сервисе Youtube. Эксперты выбрали самых талантливых певиц.Известно, что Ирина Титова в прошлом увлекалась волейболом и прыжками в воду. Девушка занимала первые места на соревнованиях. Однако позднее она решила завершить спортивную карьеру и заняться творчеством. Другими участницами коллектива стали выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета, передает .