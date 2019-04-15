В ходе дорожного конфликта на Садовой-Кудринской улице водитель автомашины «БМВ Х6» выстрелил из предмета, схожего с газовым пистолетом...

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали 22-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в факте хулиганства.В полицию поступило заявление от 40-летнего жителя Подмосковья, работающего водителем трактора в коммерческой организации. Он сообщил, что в ходе дорожного конфликта на Садовой-Кудринской улице водитель автомашины «БМВ Х6» выстрелил в него из предмета, схожего с газовым пистолетом. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевшему была оказана необходимая помощь, от госпитализации в больницу он отказался.Сотрудники экипажа ДПС на съезде с Третьего транспортного кольца на Краснопрудную улицу задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего мужчину. Сотрудники полиции обнаружили в багажнике принадлежащего ему автомобиля предметы, похожие на газовый пистолет, ножи, светозвуковые патроны, бейсбольную биту, которые были изъяты.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60