Стражи порядка напомнили ребятам о пагубных последствиях немедицинского приема наркотических и психотропных веществ.

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району Александр Шурпа встретился с воспитанниками районной школы-интерната. Ключевой темой беседы полицейского с ребятами стало пагубное воздействие наркотических средств на организм и ответственность за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.Обращаясь к ребятам, инспектор ОДН отметил, что немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ ведет к появлению зависимости и губительно отражается на здоровье, приводя к необратимым последствиям.Отвечая на вопросы ребят, полицейский озвучил основные законодательные нормы, касающиеся ответственности за незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотиков, а также предостерег от общения с незнакомцами, делающими сомнительные предложения о распространении или потреблении запрещенных веществ.В завершении встречи инспектор пожелал подросткам вести здоровый образ жизни, быть внимательными и осторожными, соблюдать законодательство Российской Федерации.