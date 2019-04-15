Николай Захарченко проходил службу в органах внутренних дел СССР с 1942 по 1973 год...

14 апреля исполнилось 95 года ветерану органов внутренних дел Николая Степановичу Захарченко.Поздравить с днем рождения Николая Захарченко приехали помощник начальника УВД по Восточному округу по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО майор полиции Антон Овчинников, врио начальника отделения морально-психологического обеспечения капитан внутренней службы Евгений Кононов и председатель Совета ветеранов Аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин.Николай Степанович Захарченко родился 14 апреля 1942 года в Кон Кировского района Восточно-Казахстанской области.Является участником Великой Отечественной Войны. В годы войны проходил службу в составе 152 батальона 239 отдельного конвойного полка МВД СССР. Награжден медалью «За побед над фашисткой Германией», а также 9-ю медалями, в том числе медалью за «Боевые заслуги».Николай Степанович проходил службу в органах внутренних дел СССР с 1942 по 1973 год.Вышел в отставку в должности дежурного по отделению Куйбышевского ГАИ в звании капитана милиции.Полицейские вручили Николаю Степановичу поздравительные адреса от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и от имени начальника УВД по ВАО, а также памятные подарки и букет цветов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73