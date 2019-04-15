Девушке позвонили из службы безопасности одного из банков и сообщили, что неизвестный мужчина по доверенности пытается перевести с ее счета денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 48-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на мошенничество», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 28-летней девушки. Она рассказала, что ей позвонили из службы безопасности одного из банков и сообщили, что неизвестный мужчина по доверенности пытается перевести с ее счета денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в отделении банка на Ленинском проспекте. Установлено, что злоумышленник предоставил сотруднику банка поддельную доверенность.По данному факту следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93