Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем соревнований Мастерс в Огасте. Последний раз он выигрывал турниры Большого шлема десять с лишним лет назад. Победа на мэйджорах стала для 43-летнего Вудса уже 15-й в профессиональной карьере.

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем соревнований "Мастерс" в Огасте. Последний раз он выигрывал турниры Большого шлема десять с лишним лет назад. Победа на мэйджорах стала для 43-летнего Вудса уже 15-й в профессиональной карьере."Я действительно ничего не мог делать. К счастью, операция дала мне шанс на нормальную жизнь. Вдруг я понял, что снова могу махать клюшкой для гольфа", – цитирует Вудса РИА Новости.Напомним, что американец вернулся в большой спорт в 2017 году после ряда сложных операций на позвоночнике. Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов.