Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в первом матча финальной серии Кубка Гагарина против омского Авангарда. Он признался, что игра армейских хоккеистов оставила двоякое впечатление, несмотря на положительный результат.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в первом матча финальной серии Кубка Гагарина против омского "Авангарда". Он признался, что игра армейских хоккеистов оставила двоякое впечатление, несмотря на положительный результат."Где-то хорошо играли, где-то допускали глупые удаления, отдавали инициативу. Игра отрезками не складывалась. Хороший соперник, поэтому довольны победой", – приводит слова Никитина официальный сайт красно-синих.Также он отметил, что действия бригад меньшинства его не впечатлили. "Два гола пропустили. Поэтому здесь есть над чем поработать", – заявил наставник ЦСКА.Напомним, что столичный клуб на домашней арене обыграл "ястребов" со счетом 5:2 и повел в финальной серии Кубка Гагарина.