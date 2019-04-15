Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление спортсменки на ЧМ-2019. Елизавета Туктамышева завоевала ее высокую оценку.

Знаменитыйтренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление спортсменки на ЧМ-2019. Елизавета Туктамышева завоевала ее высокую оценку.Тарасова осталась довольна выступлением фигуристки, котораяс личным рекордом победила в произвольной программе на командном чемпионатемира в Японии. По ее словам, Елизавета Туктамышева проделалаогромную работу над собой.Тренер отметила, чтоспортсменка очень изменилась с начала сезона, – катание Елизаветы Туктамышевойзначительно улучшилось. По словам Тарасовой, фигуристка пришла в хорошую формуи, видимо, соскучилась по соревнованиям, поэтому не побоялась выйти на лед ипоказать максимум."Сегодня Елизавета меня покорила", – цитирует ТатьянуТарасову . Отметим, что такие слова от тренера дорогого стоят. Ведь Тарасова известна своей строгостью в оценках молодых фигуристов.Онапредположила, что 22-летняя фигуристка копила в себе энергию. "Это ее год.Вероятно, работала целыми днями, и в очень хорошей форме пришла к победе", – добавилатренер. По мнению Тарасововой, показала далеко не всесвои возможности. Также тренер отметила,что своим примером россиянка доказывает, что после двадцатилетнего возрастареально продолжать расти и оставаться популярной в этом виде спорта.Напомним, показ короткой программы ЧМ-2019 по фигурномукатанию в японском городе Фукуока состоялся 11 апреля. Первое место заняла японка Рика Кихира,набравшая 83,97 балла. На второй позиции оказалась россиянка с 80,54 баллами. Тройку замкнула представительница ЯпонииКаори Сакамото, завоевавшая 76,95 балла.