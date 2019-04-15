Знаменитый
тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление спортсменки на ЧМ-2019. Елизавета Туктамышева завоевала ее высокую оценку.
Знаменитый
тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление спортсменки на ЧМ-2019. Елизавета Туктамышева завоевала ее высокую оценку.
Тарасова осталась довольна выступлением фигуристки, которая
с личным рекордом победила в произвольной программе на командном чемпионате
мира в Японии. По ее словам, Елизавета Туктамышева проделала
огромную работу над собой.
Тренер отметила, что
спортсменка очень изменилась с начала сезона, – катание Елизаветы Туктамышевой
значительно улучшилось. По словам Тарасовой, фигуристка пришла в хорошую форму
и, видимо, соскучилась по соревнованиям, поэтому не побоялась выйти на лед и
показать максимум.
"Сегодня Елизавета меня покорила", – цитирует Татьяну
Тарасову . Отметим, что такие слова от тренера дорогого стоят. Ведь Тарасова известна своей строгостью в оценках молодых фигуристов.
Она
предположила, что 22-летняя фигуристка копила в себе энергию. "Это ее год.
Вероятно, работала целыми днями, и в очень хорошей форме пришла к победе", – добавила
тренер. По мнению Тарасововой, показала далеко не все
свои возможности. Также тренер отметила,
что своим примером россиянка доказывает, что после двадцатилетнего возраста
реально продолжать расти и оставаться популярной в этом виде спорта.
Напомним, показ короткой программы ЧМ-2019 по фигурному
катанию в японском городе Фукуока состоялся 11 апреля. Первое место заняла японка Рика Кихира,
набравшая 83,97 балла. На второй позиции оказалась россиянка с 80,54 баллами. Тройку замкнула представительница Японии
Каори Сакамото, завоевавшая 76,95 балла.