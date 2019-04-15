Заслуженный тренер России опубликовала видеозапись, на которой 15-летняя Анна Щербакова выполняет сложные элементы. Пользователи пришли в восторг от таланта молодой спортсменки.

Заслуженный тренер России опубликовала видеозапись, на которой 15-летняя Анна Щербакова выполняет сложные элементы. Пользователи пришли в восторг от таланта молодой спортсменки.В ролике можно увидеть, как фигуристка исполняет четверной лутц и тройной тулуп. "Анна Щербакова на тренировке. Девочка раздвигает границы", – поделилась наставница.Пользователи оценили выступление молодой спортсменки и предрекли ей большой успех в будущем. "Девочка из космоса. Ангел. Нереальная аура и красота, нежность и женственность", "Восхитительно. Я не знаю за кого болеть. Все "тутберята" – гении", – приводит слова комментаторов .Некоторые подписчики заявили, что в грядущем сезоне Анна Щербакова сможет затмить 16-летнюю чемпионку мира. "У Загитовой нет никаких шансов", "Распугаете всех соперниц раньше времени", – написали подписчики.