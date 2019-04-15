Не так давно в Госдуме потребовали исключить Эстонию из ООН на том основании, что президент республики объявила русский язык угрозой. Наверное, нашим депутатам заодно стоило бы обратить внимание госпожи Керсти Кальюлайд на по-настоящему тревожный процесс: эстонских школьников на уроках пичкают пропагандой гомосексуализма, что уже сейчас приводит к разным неприятным эксцессам.
Не так давно в Госдуме потребовали исключить Эстонию из ООН на том основании, что президент республики объявила русский язык . Наверное, нашим депутатам заодно стоило бы обратить внимание госпожи Керсти Кальюлайд на по-настоящему тревожный процесс: эстонских школьников на уроках пичкают пропагандой гомосексуализма, что уже сейчас приводит к разным неприятным эксцессам.
На этой неделе Керсти Кальюлайд
приезжает в Москву к Владимиру Путину, и, возможно, с нее потребуют объяснений
сказанного про русский язык. Кстати, в июне прошлого года во время "Прямой
линии" президент России уже выступал по проблеме. Тогда он заявил, что
ограничение образования на русском "не разрешают проблему, а только усугубляют
ее". Теперь же он мог бы отдельно указать коллеге на явление, которое угрожает
эстонскому обществу совсем не со стороны бывших "оккупантов".
Довольно продолжительное время эстонские власти с упорством,
достойным лучшего применения, внедряют в школьные программы информацию о
нетрадиционных сексуальных отношениях. Причём этот процесс имеет явно не
просветительскую, а пропагандистскую подоплёку.
В середине этого десятилетия министерство образование и науки
провело для преподавателей страны серию семинаров. В частности, сообщалось, что
в 2015 году учителя познакомились с "обзором о том, кто именно является
гомосексуалом", также ведущие им рассказали, "как беседовать со школьниками" о
представителях сексуальных меньшинств. В 2016-м же для педагогов было
организовано "Преследование приверженцев ЛГБТ тоталитарными
режимами". Судя по названию, не обошлось без "реверанса" в сторону СССР.
Но ладно преподаватели – они, как правило, взрослые люди с
устойчивой психикой и сложившимися взглядами на жизнь. Однако сведения о
гомосексуализме получают не только они!
"Представь себе, что однажды ты влюбился в человека своего пола.
Ты не можешь свою тайну скрывать и решаешь об этом написать своему другу. Какое
письмо ты напишешь?" – это из учебника по обществоведению за
восьмой класс.
"Два комара-гея сильно влюбились
друг в друга. Один комар сел на колени и попросил у своего партнера ногу.
Партнер был эйфорически рад и станцевал танец счастья", – а это уже , который рассчитан на постановку детьми 12-летнего возраста. Но и
начальная школа не обделена сведениям о нетрадиционных отношениях: так,
лесбиянки в учебника человековедения для второго класса.
Что касается дошколят, то и тут
всё путём: в соцсетях получило распространение видео, на котором
воспитательница вместе с малышами поет "веселую песенку, где указываются
половые органы мальчиков и девочек". Также он ради наглядности размещён на
сайте движения .
И родители эстонских школьников
могут привести множество подобных примеров. Не исключено, они могут шокировать
и взрослого человека. И можно представить себе, что творится в душе
несовершеннолетнего.
По мнению специалистов, "преподавание" однополых сексуальных
связей вредит неокрепшей психике ребёнка и в состоянии спровоцировать
драматическое изменение его личности. "Пропаганда гомосексуализма, как нормы
жизни и свободы выбора, ведёт к катастрофическому росту представителей сексуальных
меньшинств", – вот цитата из другой .
И родители Эстонии демонстрируют,
что знакомы с мнением психиатров по поводу происходящего в школах страны. Так,
активистка движения "Родители Эстонии" Надежда Андреева , доказавшие, что "на самом деле, геями рождается очень малое
количество людей, это буквально какие-то 1-2%. Остальные геи становятся
таковыми в процессе воспитания". Она же указывает на то, что "многие психологи
считают, что сексуальное просвещение с начальных классов – это ".
Правозащитница Анастасия Рая также ссылается на ученых, считающих,
"что половое воспитание ребенок должен получать дома". "Это интимная сфера
человеческой жизни должна быть донесена ребенку в деликатной форме близким
человеком. На примере западных стран мы видим, что, если детям дают в школе
информацию о физической стороне близости, когда сознание к этому не готово, это
травмирует", – Рая.
Аналогичных взглядов
придерживается и политик Мярт Сультс, ранее долгое время работавший директором
школы. По его словам, "все, что связано с сексуальностью, – это внутреннее дело
семьи, и по возможности, к этим темам надо обращаться как можно позже". Вот
только "у ребенка нет возможности отказаться от "просвещения" в школе, если он
этого не хочет", – Сультс.
К сожалению, предупреждения учёных проходят мимо эстонских
властей, и дети страны уже демонстрируют, что с психикой у них неладно. Как
заметила полиция, среди несовершеннолетних распространилась мода публиковать
соцсетях эротические селфи. "Такие отклонения в поведении нынешних подростков
должны восприниматься как тревожные сигналы больного общества", – считает
известный эстонский психиатр Владимир Кукк. , таков "результат полного
провала современных подходов воспитания, основанных на либеральных
ценностях".
И это не единственный тревожный сигнал. Кроме того, наблюдатели
отмечают, что среди эстонских детей растет популярность спиртного: многие
впервые пробуют алкоголь, едва отметив двенадцатилетие, а
уже в тринадцать. Еще замечена следующая тенденция: школьники просто
перестают посещать занятия. "В стране почти 125 классов можно составить из
детей, которые не получают образование", – местная пресса.
Похоже, если президент Эстонии хочет найти настоящую угрозу для
своей страны, то ей стоит обратить внимание на все вышеизложенное. Пока ещё
дети не сошли с ума окончательно.
Константин Павлов