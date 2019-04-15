Не так давно в Госдуме потребовали исключить Эстонию из ООН на том основании, что президент республики объявила русский язык угрозой. Наверное, нашим депутатам заодно стоило бы обратить внимание госпожи Керсти Кальюлайд на по-настоящему тревожный процесс: эстонских школьников на уроках пичкают пропагандой гомосексуализма, что уже сейчас приводит к разным неприятным эксцессам.

Не так давно в Госдуме потребовали исключить Эстонию из ООН на том основании, что президент республики объявила русский язык . Наверное, нашим депутатам заодно стоило бы обратить внимание госпожи Керсти Кальюлайд на по-настоящему тревожный процесс: эстонских школьников на уроках пичкают пропагандой гомосексуализма, что уже сейчас приводит к разным неприятным эксцессам.На этой неделе Керсти Кальюлайдприезжает в Москву к Владимиру Путину, и, возможно, с нее потребуют объясненийсказанного про русский язык. Кстати, в июне прошлого года во время "Прямойлинии" президент России уже выступал по проблеме. Тогда он заявил, чтоограничение образования на русском "не разрешают проблему, а только усугубляютее". Теперь же он мог бы отдельно указать коллеге на явление, которое угрожаетэстонскому обществу совсем не со стороны бывших "оккупантов".Довольно продолжительное время эстонские власти с упорством,достойным лучшего применения, внедряют в школьные программы информацию онетрадиционных сексуальных отношениях. Причём этот процесс имеет явно непросветительскую, а пропагандистскую подоплёку.В середине этого десятилетия министерство образование и наукипровело для преподавателей страны серию семинаров. В частности, сообщалось, чтов 2015 году учителя познакомились с "обзором о том, кто именно являетсягомосексуалом", также ведущие им рассказали, "как беседовать со школьниками" опредставителях сексуальных меньшинств. В 2016-м же для педагогов былоорганизовано "Преследование приверженцев ЛГБТ тоталитарнымирежимами". Судя по названию, не обошлось без "реверанса" в сторону СССР.Но ладно преподаватели – они, как правило, взрослые люди сустойчивой психикой и сложившимися взглядами на жизнь. Однако сведения огомосексуализме получают не только они!"Представь себе, что однажды ты влюбился в человека своего пола.Ты не можешь свою тайну скрывать и решаешь об этом написать своему другу. Какоеписьмо ты напишешь?" – это из учебника по обществоведению завосьмой класс."Два комара-гея сильно влюбилисьдруг в друга. Один комар сел на колени и попросил у своего партнера ногу.Партнер был эйфорически рад и станцевал танец счастья", – а это уже , который рассчитан на постановку детьми 12-летнего возраста. Но иначальная школа не обделена сведениям о нетрадиционных отношениях: так,лесбиянки в учебника человековедения для второго класса.Что касается дошколят, то и тутвсё путём: в соцсетях получило распространение видео, на которомвоспитательница вместе с малышами поет "веселую песенку, где указываютсяполовые органы мальчиков и девочек". Также он ради наглядности размещён насайте движения .И родители эстонских школьниковмогут привести множество подобных примеров. Не исключено, они могут шокироватьи взрослого человека. И можно представить себе, что творится в душенесовершеннолетнего.По мнению специалистов, "преподавание" однополых сексуальныхсвязей вредит неокрепшей психике ребёнка и в состоянии спровоцироватьдраматическое изменение его личности. "Пропаганда гомосексуализма, как нормыжизни и свободы выбора, ведёт к катастрофическому росту представителей сексуальныхменьшинств", – вот цитата из другой .И родители Эстонии демонстрируют,что знакомы с мнением психиатров по поводу происходящего в школах страны. Так,активистка движения "Родители Эстонии" Надежда Андреева , доказавшие, что "на самом деле, геями рождается очень малоеколичество людей, это буквально какие-то 1-2%. Остальные геи становятсятаковыми в процессе воспитания". Она же указывает на то, что "многие психологисчитают, что сексуальное просвещение с начальных классов – это ".Правозащитница Анастасия Рая также ссылается на ученых, считающих,"что половое воспитание ребенок должен получать дома". "Это интимная сферачеловеческой жизни должна быть донесена ребенку в деликатной форме близкимчеловеком. На примере западных стран мы видим, что, если детям дают в школеинформацию о физической стороне близости, когда сознание к этому не готово, этотравмирует", – Рая.Аналогичных взглядовпридерживается и политик Мярт Сультс, ранее долгое время работавший директоромшколы. По его словам, "все, что связано с сексуальностью, – это внутреннее делосемьи, и по возможности, к этим темам надо обращаться как можно позже". Воттолько "у ребенка нет возможности отказаться от "просвещения" в школе, если онэтого не хочет", – Сультс.К сожалению, предупреждения учёных проходят мимо эстонскихвластей, и дети страны уже демонстрируют, что с психикой у них неладно. Какзаметила полиция, среди несовершеннолетних распространилась мода публиковатьсоцсетях эротические селфи. "Такие отклонения в поведении нынешних подростковдолжны восприниматься как тревожные сигналы больного общества", – считаетизвестный эстонский психиатр Владимир Кукк. , таков "результат полногопровала современных подходов воспитания, основанных на либеральныхценностях".И это не единственный тревожный сигнал. Кроме того, наблюдателиотмечают, что среди эстонских детей растет популярность спиртного: многиевпервые пробуют алкоголь, едва отметив двенадцатилетие, ауже в тринадцать. Еще замечена следующая тенденция: школьники простоперестают посещать занятия. "В стране почти 125 классов можно составить издетей, которые не получают образование", – местная пресса.Похоже, если президент Эстонии хочет найти настоящую угрозу длясвоей страны, то ей стоит обратить внимание на все вышеизложенное. Пока ещёдети не сошли с ума окончательно.Константин Павлов