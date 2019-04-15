УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Беляева Андрея Юрьевича, 1981 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Беляева Андрея Юрьевича, 1981 года рождения, который 8 апреля 2019 года ушел из дома в поселке Птичное и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 38 лет, рост примерно 186 см, славянской внешности, плотного телосложения, короткая стрижка, волосы тёмного цвета.Был одет: джинсы синего цвета, футболка зелёного цвета, куртка кожаная коричневого цвета, кроссовки красно-чёрного цвета.Особые приметы: на левой руке на запястье имеются шрамы в виде порезов, на правой руке имеется татуировка в виде дракона плавно переходящая на предплечье и спину.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79