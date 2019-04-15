ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Киселева Сергея Дмитриевича, 11.01.1979 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Киселева Сергея Дмитриевича, 11.01.1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 06.04.2009 года.Приметы: на вид 30-40 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, имеется макушечная залысина, глаза карие, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: имеется шрам на нижней губе.Был одет: куртка черного цвета, цветной свитер, рубашка серого цвета, серая футболка, вельветовые брюки голубого (серого) цвета, ботинки либо кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29