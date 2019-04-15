Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублейВ марте этого года в полицию в Александровском районе обратился 38-летний житель Струнино, у которого украли надувную лодку. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.Прибывшим по указанному адресу правоохранителям мужчина пояснил, что имущество похитили из общего подвала многоквартирного дома, в котором он живет.Полицейские установили подозреваемого в краже, 31-летнего местного жителя.Фигурант, проживающий в этом же доме, пояснил, что знал о хранившейся в подвале лодке и, дождавшись момент, когда в помещении никого не будет, украл и продал ее.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.