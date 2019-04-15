К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадалВо Владимире произошла авария с участием кареты скорой помощи. Днем 15 апреля на Студёной горе спецмашина врезалась в автомобиль такси.К счастью, никто из участников происшествия не пострадал. А у автомобилей повредились лишь бамперы.Как рассказали в «Яндекс Такси» , водитель медленно поднимался по Студёной горе вверх к светофору, у которого загорелся красный свет. Таксист услышал сирену и стал осматриваться, откуда приближается скорая помощь. И в этот момент в него врезалась карета с врачами, которая выезжала с Гражданской улицы.В обстоятельствах аварии предстоит разобраться госавтоинспекторам.