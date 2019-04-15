Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Жителя Гусь-Хрустального района обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В июле прошлого года в полицию поступило сообщение о подозрительном пьяном мужчине, который, который ходил по одной из улиц Гусь-Хрустального. Прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали его и изъяли лезвие ножниц.
Выяснилось, что задержанный несколькими часами ранее в ходе возникшего конфликта нанес несколько ударов лезвием ножниц своему другу, после чего убежал.
А за несколько дней до этого фигурант, угрожая расправой, отобрал смартфон у случайной прохожей на улице.
Материалы уголовных дел переданы в суд. Мужчине может грозить до 10-ти лет тюрьмы.