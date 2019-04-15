В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько больниц и административных зданий, включая мэрию. Сообщения о минировании зданий пришли по электронной почте.

В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, были эвакуированы пациенты ГКБ N3 и областной больницы. Кроме того, выводят людей из мэрии, бизнес-центра в Ленинском районе города и других учреждений.Сообщения о минировании зданий пришли по электронной почте.