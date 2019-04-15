Страж порядка взял деньги от пьяного водителя
Страж порядка взял деньги от пьяного водителя
В Кольчугино сотрудник Госавтоинспекции остановил машину местного жителя. Во время проверки документов, правоохранителю показалось, что водитель находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Не желая нести наказание, автомобилист предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей, от которой тот отказываться не стал.
Взяточнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и запретом занимать должность в органах внутренних дел РФ на 2 года.