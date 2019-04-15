Страж порядка взял деньги от пьяного водителя

Страж порядка взял деньги от пьяного водителяВ Кольчугино сотрудник Госавтоинспекции остановил машину местного жителя. Во время проверки документов, правоохранителю показалось, что водитель находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения.Не желая нести наказание, автомобилист предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей, от которой тот отказываться не стал.Взяточнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и запретом занимать должность в органах внутренних дел РФ на 2 года.