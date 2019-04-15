Череда новоселий ожидается и в текущем году. Планы озвучил департамент строительства

Череда новоселий ожидается и в текущем году. Планы озвучил департамент строительстваВ департаменте строительства Костромской области сообщили, что на обеспечение жильем детей-сирот в 2014-2018 годах было направлено 445 млн рублей. Квартиры получили более 500 человек.В текущем году реализация программы продолжается. Квартиры получат еще 78 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На это направят более 80 млн рублей из федерального и областного бюджетов.Планируется приобретение жилья на уже существующем рынке в 16 муниципальных образованиях Костромской области. В дальнейшем регион планируется запустить специальный проект по строительству небольших домов – до 10 квартир – для передачи их сиротам. По словам специалистов, такая система позволит удешевить стоимость квадратного метра и сократить время ожидания жилья.Подобный опыт у региона уже есть. В 2018 году в Костроме был сдан 18-квартирный дом с индивидуальным отоплением, в котором жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.