В рейдах и акциях принимают участие общественники и представители совета ветеранов.

В Ковровском районе сотрудники полиции дали старт профилактической акции «Не дай себя обмануть!». Ключевая цель мероприятия – информирование граждан о популярных способах мошенничества и способах защиты от них. Акция проводится при участии представителей общественного совета и совета ветеранов, а также местной администрации.Участники акции напоминают ковровчанам о распространенных способах обмана, рассказывают, как распознать злоумышленников, какие меры необходимо принять, чтобы не стать их жертвами.Стражи порядка и общественники призывают граждан быть более бдительными, спрашивать документы, когда незнакомцы представляются работниками банков или социальных служб, а также внимательно относиться к звонкам от незнакомых лиц.Участники акции вручают гражданам специальные памятки «Не дай себя обмануть!», «Осторожно, мошенники!», информирующие о мошеннических схемах. Аналогичные памятки в подъездах и лифтах домов размещают участковые уполномоченные полиции, которые также проводят встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на административных участках.Профилактическую работу проводят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, которые встречаются с учащимися и педагогическими коллективами образовательных учреждений, и сотрудники ГИБДД, распространяющие памятки среди водителей автотранспорта.Подобные мероприятия организованы сотрудниками полиции и в Юрьев-Польском районе.Особое внимание полицейские уделяют гражданам пожилого возраста.Стражи порядка напоминают пенсионерам о важности сохранения бдительности при общении с незнакомцами и получении уведомлений или звонков от посторонних на мобильные телефоны. Также сотрудники полиции напоминают контактные данные отдела полиции, по которым можно связаться в случае, если все же мошенникам удалось получить имущество или деньги.