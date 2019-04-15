В ходе демонстрации сторонников одной из праворадикальных партий в мусульманском квартале Копенгагена - в районе Норребро - произошли беспорядки.

В ходе демонстрации сторонников одной из праворадикальных партий в мусульманском квартале Копенгагена — в районе Норребро — произошли беспорядки.Представитель полиции Юрген Скув сообщил, что правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.Организатором демонстрации стал лидер праворадикальной партии Stram Kurs Расмус Палудан. Он прославился тем, что в ходе одной из предыдущих акций публично сжег Коран, сообщает РИА Новости.Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен назвал произошедшее "бессмысленной провокацией".