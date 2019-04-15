Режим чрезвычайной ситуации объявлен сегодня в трёх поселениях Нижнеомского района. Он коснулся территорий Новотроицкого, Ситниковского сельских поселений и деревни Озёрное Хортицкого поселения. Поводом для экстренных мер стали размытые дороги. Однако подтопленных домов и подворий пока нет.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен сегодня в трёх поселениях Нижнеомского района. Он коснулся территорий Новотроицкого, Ситниковского сельских поселений и деревни Озёрное Хортицкого поселения. Поводом для экстренных мер стали размытые дороги. Однако подтопленных домов и подворий пока нет.Как сообщает ГТРК "Иртыш", транспортное сообщение нарушено между несколькими населенными пунктами, там проживают около тысячи человек. Часть дорог преодолеть можно только технике высокой проходимости. Подразделения МЧС перешли в режим повышенной готовности. Созданы двухнедельные запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов. В селе Нижняя Омка предусмотрены пункты временного размещения на случай затопления домов.В настоящее время дорожные службы района приступили к восстановлению трасс.Кроме того, в аул Илеуш Москаленского района и поселок Затон Черлакского района, где наблюдается сложная ситуация, уже выехали спасатели. Они намерены прибывать там до окончания паводка.