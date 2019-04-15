В Луховицах сняли
пародию на тизер киносаги. Герои фильма Игра престолов вышли на субботник.
В Луховицах сняли
пародию на тизер киносаги. Герои фильма "Игра престолов" вышли на субботник.
В ролике артисты сражаются с мусором, взяв в руки метлы и грабли. Видео
пародирует тизер к финальному сезону сериала . Герои идут по заброшенному
кирпичному заводу в Луховицах, передает телеканал . Таким остроумным способом местных жителей решили
призвать прийти на общеобластной субботник, который пройдет в Подмосковье 20
апреля.