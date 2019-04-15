В Луховицах сняли пародию на тизер киносаги. Герои фильма Игра престолов вышли на субботник.

В Луховицах снялипародию на тизер киносаги. Герои фильма "Игра престолов" вышли на субботник.В ролике артисты сражаются с мусором, взяв в руки метлы и грабли. Видеопародирует тизер к финальному сезону сериала . Герои идут по заброшенномукирпичному заводу в Луховицах, передает телеканал . Таким остроумным способом местных жителей решилипризвать прийти на общеобластной субботник, который пройдет в Подмосковье 20апреля.