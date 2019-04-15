Одиннадцатый международный ежегодный форум Атомэкспо открывается в понедельник в Сочи. Участники форума обсудят современное состояние атомной отрасли, а также тенденции ее дальнейшего развития.

Одиннадцатый международный ежегодный форум "Атомэкспо" открывается в понедельник в Сочи. Участники форума обсудят современное состояние атомной отрасли, а также тенденции ее дальнейшего развития​​​.В 2018 году в мероприятии участвовали более 4 тысяч делегатов и гостей из 68 стран, сообщает РИА Новости."Форум прошел путь от международной конференции, организуемой Росатомом, до одной из ведущих мировых площадок, формирующих повестку атомной отрасли", — подчеркнул в приветствии первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации Росатом Сергей Кириенко.В этом году главной темой форума будет "Атомные технологии для лучшей жизни". В целом на форуме планируется обсуждение вопросов развития безуглеродной энергетики, ответственного подхода к экологии и природным ресурсам, "зеленых" инвестиций. В числе ключевых тем круглых столов и дискуссий – неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий в промышленности, науке, медицине и сельском хозяйстве; распространение передовых управленческих решений; внедрение цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни людей.В ходе "Атомэкспо-2019" пройдет церемония вручения Atomexpo Awards — международной профессиональной премии, присуждаемой за вклад в развитие и использование атомных технологий для блага человечества.